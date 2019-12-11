أهداف مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب 4-1 في دوري الأبطال... فيديو

حقق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على مضيفه دينامو زغرب بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل ممثل إنجلترا إلى دور الستة عشر كمتصدر لمجموعته برصيد 14 نقطة، بدون هزيمة في 6 مباريات.

تقدم أصحاب الأرض بهدف داني أولمو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يرد السيتزن برباعية عن طريق جابرييل جيسوس (هاتريك) وفيل فودين في الدقائق 34 و50 و54 و84.