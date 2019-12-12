لاعب ليفربول: الجميع يخافون مواجهتنا في دوري الأبطال

يرى أندي روبرتسون، لاعب ليفربول، أن جميع أندية دوري أبطال أوروبا تريد تجنب مواجهة فريقه في دور الستة عشر من البطولة.

واحتل حامل اللقب صدارة المجموعة الخامسة، عقب الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بهدفين دون رد على سالزبورغ النمساوي.

ومن المنتظر أن تسفر القرعة عن مواجهة الفريق الأحمر لواحد من هؤلاء المنافسين وهم: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، بوروسيا دورتموند الألماني، أتلانتا الإيطالي وليون الفرنسي.

وقال روبرتسون لموقع ليفربول: "نحترم كل منافس نواجهه، لكننا نعلم أنه عقب ما قدمناه في آخر نسختين لا يريد أحد مواجهتنا. الأمر في أيدينا لكي نستمر في ذلك".

وتابع: "لا يمكننا الاعتماد على ذلك، وعلينا أن نستمر في إثبات لما لا يريد أحد أن يلعب ضدنا".

وأضاف: "نتطلع للقرعة، ونعلم أن المنافس سيكون صعبا طالما وصل لهذه المرحلة، لكننا نتطلع إلى التحدي ونريد المضي قدما في البطولة".

وأنهى، قائلا: "الآن حصلنا على الاحترام الذي نستحقه. في العام الماضي والذي سبقه، كنا ممتازين في مراحل خروج المغلوب. سيطرنا على المباريات، والآن نعلم أن الجميع يريدون إلحاق الهزيمة بنا كوننا الأبطال".