أبو تريكة يعلق على توقيع كهربا للأهلي

علق لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، على صفقة انتقال اللاعب محمود عبد المنعم كهربا للنادي الأهلي.

وكتب أبو تريكة، في تعليق على صورة نشرها الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر "تويتر"، والتي أظهرت كهربا وهو يمسك تيشيرت الأهلي لالتقاط الصور الترحيبية.

لحظة كده ترجم لي 😂😂 مبروك وبالتوفيق لكهربا منتظرين التألق إن شاء الله 👍👍🦅🦅 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) December 13, 2019

وعلق أبو تركة "لحظة كدة ترجم لي، مبروك وبالتوفيق لكهربا، ومنتظرين التألق إن شاء الله".

وتفاعل جمهور النادي الأهلي مع تعليق أبو تريكة، الذى عبر من خلاله عن فرحه بانتقال "كهربا" لصفوف المارد الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، إتمام صفقة انتقال اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" إلى صفوفه.

وأفاد أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي بإتمام التعاقد مع كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب صحيفة اليوم السابع.