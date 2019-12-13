ضربة موجعة لـ"ليفربول" قبل مواجهة واتفورد

أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، غياب المدافع ديان لوفرين عن مواجهة واتفورد بسبب إصابة عضلية دون أن يحدد موعد عودته إلى الملاعب.

ومع غياب زميله المدافع جويل ماتيب بسبب إصابة في ركبته قال كلوب إن فريقه يملك مدافعين اثنين فقط هما فيرجيل فان دايك وجو جوميز سيشاركان أمام متذيل الترتيب غدا.

Jürgen Klopp has confirmed Dejan Lovren sustained a muscle injury against Salzburg.https://t.co/RmTxYSpCc7 — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي اليوم نشره موقع ليفربول الرسمي: "ديان سيغيب عن مباراة واتفورد بسبب مشكلة عضلية تبدو أكثر خطورة من إصابته الأخيرة. لا يمكن تحديد موعد عودته للملاعب. نعاني من مشاكل.

وأضاف: "وجود مدافعين فقط في مركز قلب الدفاع أمر يدعو للقلق رغم أنها ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لهذا الموقف. العام الماضي لعب فابينيو في إحدى المباريات كقلب دفاع لكن لسوء الحظ هو أيضا مصاب".

وكان مدافع الريدز قد غادر الملعب خلال مباراة بورنموث بسبب شد عضلي.

وفي وقت سابق اليوم أعلن ليفربول توقيع كلوب على عقد يمدد فترة بقائه في أنفيلد حتى عام 2024 لتصبح أطول فترة يقضيها كمدرب لأحد الأندية حيث قضى سبع سنوات مع كل من ماينتس وبروسيا دورتموند.