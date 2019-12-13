مصر... لاعب يعتدي على مدربه

سادت حالة من الفوضى في مباريات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، في منطقة المنيا لكرة القدم في مصر، اليوم الجمعة، بعد نشوب مشاجرات واشتباكات بالأيدي بين لاعبين ومديرين فنيين.

شهدت المباراة التي أقيمت بين ناديي "مغاغة" و"شباب العدوة"، في ملعب مركز شباب مغاغة، مشاجرة واشتباكات بالأيدي بين المدير الفني للنادي، حجاج فولي، واللاعب في الفريق، بكر سمرة، وذلك بعد استبدال الأخير بلاعب آخر من قبل المدير الفني، ما أدى إلى توقف المباراة لأكثر من 4 دقائق لتهدئة الأجواء، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

كما شهدت المباراة مشادات بين الأجهزة الفنية، الذين طلبوا تدخل المراقب، كابتن محمد عبد الكافي، وكتابة هذه الأحداث بتقرير اللقاء.

وعقب المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين (1-1)، نشبت مشاجرة بين لاعبيه، ما أدى إلى تدخل الأجهزة الأمنية من أجل التفرقة بينهم.