ليس ميسي... رونالدينيو يتحدث عن الأفضل في التاريخ

تحدث النجم البرازيلي السابق وأسطورة نادي برشلونة الإسباني، رونالدينيو، عن رأيه بأفضل لاعب في التاريخ مستبعدا الأرجنتيني ليونيل ميسي من التصنيف.

استبعد البرازيلي رونالدينيو زميله السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، من وصف أفضل لاعب في التاريخ.

وقال البرازيلي في تصريحات أدلى بها عقب لقاء ودي في مباراة استعراضية لتنس كرةالقدم في المكسيك قائلا " أنا سعيد من أجل ميسي لأنه صديق لي كما أنه بات رمزا لبرشلونة.

لا أحب المقارنات لأنه من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ فهناك دييجو مارادونا وبيليه ورونالدو. لا يمكنني أن اقول إن ميسي هو الأفضل في التاريخ ولكنه نعم الأفضل في عصره".

يذكر أن البرازيلي شارك، الأربعاء، في مباراة استعراضية من أجل السلام بمدينة كانكون جنوب شرقي المكسيك.

وأمام نحو خمسة آلاف شخص وبرفقة لاعب كرة القدم المكسيكي السابق وحاكم ولاية موريلوس، كواوتيموك بلانكو، أبدى رونالدينيو امتنانه على التكريم قائلا: "من الشرف أن أكون هنا".