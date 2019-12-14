واين روني: أنا محبط وأعلم ما ينتظرني

قال الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا واين روني في مؤتمر صحفي اليوم إنه متشوق للمشاركة مع فريقه الجديد ديربي كاونتي كلاعب ومدرب في نفس الوقت.

ووقع روني (34 عاماً) هداف مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا التاريخي على عقد مع فريق ديربي كاونتي لمدة 18 شهراً، إذ سيلعب مع الفريق الأول بجانب خوضه تجربته الأولى بالتدريب.

Derby County's Wayne Rooney on playing in the Championship and advice from Alan Stubbs #dcfc #efc https://t.co/lntSM7uEMV — Derby County Live (@dcfc_live) December 14, 2019

وأكد روني، الذي لعب مباراته الأخيرة مع دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه متحمس للعودة للمنافسات، وأن مهمته الجديدة يغلب عليها طابع التحدي.

وبشأن عدم مشاركته حتى يناير/ كانون الثاني المقبل قال روني: "من المحبط عدم اللعب حتى الآن لكنني متشوق للبداية لأنني لا أطيق الانتظار".

🗣 "We're not where we want to be but we're not far off the playoff spots"



Wayne Rooney on Derby County's top-six ambitions 👇#dcfc #dcfcfans pic.twitter.com/3yV0UiGnuE — BBC Derby Sport (@BBCDerbySport) December 13, 2019

وأضاف أن الأسابيع الماضية كانت جيدة وتعرفت على الجهاز واللاعبين من أجل الاستعداد للمباريات القادمة، أشعر بالاستقرار وأنا مستعد لبدء المشوار ورؤية الجمهور.

وأخفق ديربي في التأهل للدوري الممتاز في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد ويحتل حالياً المركز 16 بعد 21 مباراة في الموسم الجاري، ويبتعد بثماني نقاط عن المراكز المؤهلة لملحق الصعود.

وأكد ذلك روني بقوله: "إنها مسابقة صعبة، لسنا بعيدين جداً عن مراكز ملحق الصعود، لذا يجب أن نتحلى بالثبات وأن نحقق سلاسل نتائج إيجابية، وإذا حققنا ذلك سنصعد في جدول الترتيب، التحدي أمامنا هو الصعود للدوري الممتاز".

وختم روني :"العودة للكرة الإنجليزية مع نادي جديد، في دوري جديد، هذا بكل وضوح تحد جديد، لم ألعب في دوري الدرجة الأولى من قبل، ولكنني شاهدته طوال مسيرتي وأعلم ما ينتظرني. من الرائع أن أعود لغرفة خلع الملابس وسط اللاعبين".