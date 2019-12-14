كأس العالم للأندية... التاريخ يرجح كفة عرب آسيا قبل قمة الترجي والهلال

يستضيف ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري، اليوم السبت، اللقاء المرتقب الذي سيجمع فريقي الهلال السعودي، بطل آسيا، والترجي التونسي، حامل اللقب الأفريقي، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

سبق وأن التقى الفريقان في 4 مناسبات سابقة، فاز الترجي مرتين والهلال مرة وحسم التعادل أخرى.

وتعتبر هذه المواجهة الخامسة في تاريخ المواجهات العربية في بطولة كأس العالم للأندية، حيث شهدت نسخ 2000، 2005، 2011 و 2018 من البطولة مواجهات فرق عربية.

وينحاز التاريخ لعرب آسيا أمام عرب أفريقيا في مواجهات هذه البطولة، حيث لم تتمكن الفرق العربية في القارة السمراء من الفوز في المواجهات الأربع السابقة.

ففي نسخة 2000، كان أول لقاء عربي، حيث لعب النصر السعودي أمام الرجاء المغربي بدور المجموعات، وتمكن النصر من حسم اللقاء بنتيجة 4/3.

ينحاز التاريخ لعرب آسيا أمام عرب إفريقيا في كأس العالم للأندية، ولم تتمكن الفرق العربية في القارة السمراء من الفوز خلال تلك المواجهات.



📝نسخة 2000

أول لقاء عربي كان في النسخة الأولى، حيث لعب النصر السعودي أمام الرجاء المغربي بدور المجموعات، وتمكن النصر من حسم اللقاء بنتيجة 4/3. pic.twitter.com/gKsceGL6WH — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2019

لتتم المواجهة الثانية في نسخة 2005، بلقاء تقابل اتحاد جدة السعودي مع الأهلي المصري، وفاز "العميد" بهدف نظيف، سجله محمد نور.

⭐️نسخة 2005

المواجهة الثانية للعرب كانت في هذه النسخة، عندما تقابل اتحاد جدة السعودي مع الأهلي المصري، وفاز "العميد" بهدف نظيف، سجله محمد نور.#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/ASxWZziuLS — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2019

وفي نسخة 2011، حدثت المواجهة الثالثة بمواجهة الترجي التونسي والسد القطري، ليفوزالفريق القطري بهدفين لهدف.

⭐️نسخة 2011

ظهر الترجي التونسي في البطولة لأول مرة في نسخة 2011، وتواجه مع السد القطري وخسر بنتيجة 1/ 2.#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/yKBKhL6SJF — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2019

لتتكرر المواجهة العربية في نسخة 2018، بلقاء الترجي التونسي والعين الإماراتي، ليخسر الترجي بثلاثية نظيفة.