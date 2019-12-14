كأس العالم للأندية... التاريخ يرجح كفة عرب آسيا قبل قمة الترجي والهلال

سبق وأن التقى الفريقان في 4 مناسبات سابقة، فاز الترجي مرتين والهلال مرة وحسم التعادل أخرى.
وتعتبر هذه المواجهة الخامسة في تاريخ المواجهات العربية في بطولة كأس العالم للأندية، حيث شهدت نسخ 2000، 2005، 2011 و 2018 من البطولة مواجهات فرق عربية.
وينحاز التاريخ لعرب آسيا أمام عرب أفريقيا في مواجهات هذه البطولة، حيث لم تتمكن الفرق العربية في القارة السمراء من الفوز في المواجهات الأربع السابقة.
ففي نسخة 2000، كان أول لقاء عربي، حيث لعب النصر السعودي أمام الرجاء المغربي بدور المجموعات، وتمكن النصر من حسم اللقاء بنتيجة 4/3.
ينحاز التاريخ لعرب آسيا أمام عرب إفريقيا في كأس العالم للأندية، ولم تتمكن الفرق العربية في القارة السمراء من الفوز خلال تلك المواجهات.— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2019
📝نسخة 2000
أول لقاء عربي كان في النسخة الأولى، حيث لعب النصر السعودي أمام الرجاء المغربي بدور المجموعات، وتمكن النصر من حسم اللقاء بنتيجة 4/3. pic.twitter.com/gKsceGL6WH
لتتم المواجهة الثانية في نسخة 2005، بلقاء تقابل اتحاد جدة السعودي مع الأهلي المصري، وفاز "العميد" بهدف نظيف، سجله محمد نور.
⭐️نسخة 2005— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2019
المواجهة الثانية للعرب كانت في هذه النسخة، عندما تقابل اتحاد جدة السعودي مع الأهلي المصري، وفاز "العميد" بهدف نظيف، سجله محمد نور.#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/ASxWZziuLS
وفي نسخة 2011، حدثت المواجهة الثالثة بمواجهة الترجي التونسي والسد القطري، ليفوزالفريق القطري بهدفين لهدف.
⭐️نسخة 2011— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2019
ظهر الترجي التونسي في البطولة لأول مرة في نسخة 2011، وتواجه مع السد القطري وخسر بنتيجة 1/ 2.#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/yKBKhL6SJF
لتتكرر المواجهة العربية في نسخة 2018، بلقاء الترجي التونسي والعين الإماراتي، ليخسر الترجي بثلاثية نظيفة.
⭐️نسخة 2018— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2019
تجددت المواجهات العربية في مونديال الأندية في نسخة 2018، عندما شارك الترجي للمرة الثانية، وتقابل مع العين الإماراتي، وخسر الترجي مجددا أمام العين بثلاثية دون رد.#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/n67XtEn3wh
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