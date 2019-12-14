مفاجأة... ليفربول يفكر بمزاحمة عملاقي إسبانيا لضم نيمار

نشرت شبكة "ESPN" تقريرا حول رغبة النادي الإنجليزي بضم البرازيلي، بنهاية الموسم الحالي.
حاول البرازيلي في صيف العام الحالي العودة الى ناديه الأسبق برشلونة إلى أن جميع محاولاته بائت بالفشل، ليستمر في فريقه الباريسي.
Would PSG's Neymar to Liverpool 'obliterate' Jurgen Klopp's squad? https://t.co/z0cBG8ob6T - Via @ESPNFC. #LFC— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) December 11, 2019
وينتهي عقد نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويأمل مسؤولو الفريق الفرنسي في إيجاد البديل المناسب تحسبا لرحيل نجم السامبا.
يذكر أن النادي الإنجليزي يتصدر حاليا بطولة الدوري المحلي مبتعدا عن أقرب منافسيه ليستر سيتي بفارق 8 نقاط.
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