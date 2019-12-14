مفاجأة... ليفربول يفكر بمزاحمة عملاقي إسبانيا لضم نيمار

ذكر تقرير صحفي أن ليفربول بدأ في التفكير في إمكانية الحصول على خدمات البرازيلي نيمار بنهاية الموسم الحالي.

نشرت شبكة "ESPN" تقريرا حول رغبة النادي الإنجليزي بضم البرازيلي، بنهاية الموسم الحالي.

حاول البرازيلي في صيف العام الحالي العودة الى ناديه الأسبق برشلونة إلى أن جميع محاولاته بائت بالفشل، ليستمر في فريقه الباريسي.

وينتهي عقد نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويأمل مسؤولو الفريق الفرنسي في إيجاد البديل المناسب تحسبا لرحيل نجم السامبا.

يذكر أن النادي الإنجليزي يتصدر حاليا بطولة الدوري المحلي مبتعدا عن أقرب منافسيه ليستر سيتي بفارق 8 نقاط.