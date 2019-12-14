أهداف مباراة ليفربول وواتفورد 2-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

سجل ثنائية الريدز، المصري الدولي محمد صلاح في الدقيقتين 38 و90.
هدددددددددددددددددددددددددددف ليفربول الأول " محمد صلاح " HD 😍😍👏— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20044) December 14, 2019
حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/qQrJhPuiPV
هددددددددددددددددددددف ليفربول الثاني " محمد صلاح " بالكعب رااااااااااااااااااااااائع 😍😍👏🔥 HD— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20044) December 14, 2019
حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/8XrgfYJ7Yq
بهذه النتيجة، واصل ليفربول همينته على صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، وللأخير مباراة متبقية.
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