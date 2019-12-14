لامبارد يفتح باب برشلونة لويليان وبيدرو

أعلن الإنجليزي فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، اليوم السبت، عن فتحه باب الرحيل للاعبيه بيدرو روديجيز وويليان في حال أرادا ذلك.

أبدى الإسباني بيدرو روديجيز رغبته بالعودة لناديه القديم برشلونة أكثر من مرة، في الوقت الذي ارتبط اسم البرازيلي ويليان بالنادي الإسباني.

وينتهي عقد ثنائي تشيلسي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، في الوقت الذي يرفض فيه لامباراد مناقشة عقود لاعبيه حتى يناير/كانون الثاني.

ففي مقابلة مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تحدث فيها لامباراد عن مستقبل الفريق وعقود اللاعبين، قال "أريد لاعبين يرغبون في أن يكونوا هنا، ويريدون أن نصبح فريقا أفضل".

يذكر بان البرازيلي ويليان كان على وشك التوقيع مع برشلونة صيف 2018، الى ان المبلغ الكبير الذي طلبه النادي اللندني بأن لايكون أقل من 80 مليون يورو، وقف الصفقة.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعيدا عن صاحب المركز الاول بفارق 20 نقطة.