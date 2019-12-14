صلاح يكشف سر تسجيله بالقدم اليمنى

تحدث نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، عن تدريبه المستمر للتسجيل بقدمه اليمنى، مضيفا في الوقت ذاته بأن فريقه يمتلك خبرة التعامل مع الفترات المختلفة للمباريات ويأمل بتحقيق الفوز دائما.

صرح صلاح في مقابلة عقب فوز ليفربول على واتفورد بثنائية نظيفة قائلا "أنا أتدرب لألعب بشكل أفضل بالقدم اليمنى".

وأضاف صلاح "كنت محظوظا بتسجيل الهدف الأول، لقد جاءت من هجمة مرتدة وماني أرسل لي تمريرة جيدة وجاء الهدف في توقيت جيد"، تصريحات صلاح جاءت عقب اللقاء مع قناة "بي تي سبورت".

وتحدث صلاح عن واتفورد الذي يحتل المركز الأخير في الترتيب، قائلا "لعبنا اليوم أمام منافس جيد، وهم يحتلون مركزا أفضل مما هم عليه الآن، وأتمنى أن نستمر في تحقيق الفوز بالمبارايات المقبلة".

واختتم تصريحاته قائلا "في بعض الأحيان يصاب الجمهور بالهلع، لكننا نمتلك الخبرة، نحن لدينا عدد من المباريات التي فزنا فيها بفارق هدف وهذا الأمر جيد".

وبفوزه هذا رفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه ليستر سيتي بفارق 11 نقطة والذي يلعب اليوم على أرضه.