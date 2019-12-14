هدف فوز الهلال السعودي على الترجي التونسي في كأس العالم للأندية... فيديو

فاز الهلال السعودي على الترجي التونسي (1/0)، اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

وسجل هدف المباراة الوحيد، النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 73.

وأكمل الهلال المباراة بـ 10 لاعبين، بعدما أشهر الحكم التشيلي، روبرتو توبار، البطاقة الحمراء لمحمد كنو في الدقيقة 86، لحصوله على إنذارين.

وبهذا الفوز، سيلتقي الهلال السعودي مع فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي البطولة.