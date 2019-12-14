نجم الهلال السعودي يحتفل بطريقة هستيرية أمام بعثة فريق فلامينغو... فيديو

احتفل نجم نادي الهلال السعودي، الفرنسي بافتيمبي غوميز، بهدفه في شباك الترجي التونسي أمام بعثة فريق فلامنغو البرازيلي، تزامنا مع تواجدهم في مدرجات استاد "جاسم بن حمد بنادي السد"، لمتابعة الفريقين.

وتظهر مقاطع الفيديو، توجه غوميز إلى مكان تواجد بعثة الفريق البرازيلي بالملعب للاحتفال في إشارة إلى توعده لهم بتلقي نفس الجزاء في المقابلة التي ستجمع بين الفريقين.

قوميز احتفل بالهدف قدام لاعبين فلامنغو 😂



pic.twitter.com/uvsCZ0NJZd — عبدالعزيز .. (@3zlilil) 14 декабря 2019 г.

وحسم نادي الهلال السعودي بطل آسيا قمة عربية أمام الترجي التونسي بطل أفريقيا بالفوز 1-صفر في كأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر، ليضرب موعدًا مع فلامنغو البرازيلي في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وسيلتقي الترجي التونسي بطل أفريقيا مع الخاسر من مباراة السد القطري مستضيف البطولة ومونتيري المكسيكي التي ستقام في وقت لاحق اليوم.