تعادل بطعم الخسارة يهدد صدارة برشلونة قبل الكلاسيكو... فيديو

انتهت مباراة برشلونة مع مستضيفه ريال سوسيداد بالتعادل الإيجابي 2-2 في مباراة مثيرة جمعتهما اليوم السبت في الجولة ال16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذه التعادل تعتبر صدارة النادي الكتالوني مهددة من ملاحقة ريال مدريد قبل الكلاسيكو المرتقب بينهما في الثامن عشر من الشهر الجاري على ملعب كامب نو.

وفي العودة إلى أحداث المباراة وضع "ميكيل أويارزابال" لاعب منتخب إسبانيا صاحب الأرض في المقدمة في الدقيقة 12 من ركلة جزاء قاسية احتسبها الحكم ضد سيرجيو بوسكيتس لجذب منافسه دييجو يورينتي من القميص في كرة عالية.

وأدرك "أنطوان جريزمان" التعادل لبرشلونة في الدقيقة 38 بعد تمريرة من لويس سواريز الذي منح بدوره التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 49 بعدما ترجم تمريرة ليونيل ميسي في المرمى الخالي من الحارس.

لكن سوسيداد عدل النتيجة في الدقيقة 63 بقليل عبر السويدي الشاب ألكسندر إيزاك.

وما زال برشلونة في الصدارة برصيد 35 نقطة من 16 مباراة متقدما بنقطة واحدة على ريال مدريد الذي يحل ضيفا على فالنسيا الثامن غدا الأحد، ويأتي سوسيداد رابعاً برصيد 28 نقطة.