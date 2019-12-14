مورينيو يقف في وجه ريال مدريد بشأن إريكسن

تحدث "جوزيه مورينيو" مدرب نادي توتنهام الإنجليزي عن مستقبل صانع ألعابه، كريستيان إريكسن، خاصة في ظل اقتراب عقده من الانتهاء والشائعات التي تربطه مع ريال مدريد الإسباني.

ونشرت صحيفة "اس" الاسبانية عن رغبة مورينيو في محاولة إقناع الدنماركي كريستيان إريكسن بالاستمرار في صفوفه توتنهام، خاصة وأن عقده مع "السبيرز" ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويعد من أولويات ريال مدريد في الميركاتو الحصول على خدماته.

Mourinho looks to frustrate Real Madridhttps://t.co/fB01nHwBxN — AS English (@English_AS) December 13, 2019

ولا يزال مورينيو متفائلًا حول احتمالية استمرار إريكسن، خاصة أنه لم يتوقف عن إرسال إشارات إلى اللاعب، وخلال إحدى التدريبات التي قدم فيها الدنماركي أداءً مميزًا قال عنه مورينيو: "هذه علامات على لاعب يرغب في الاستمرار".

وسبق أن صرح الدنماركي الدولي بأنه يرغب في الرحيل والبحث عن فرصة أخرى في نادي جديد، في ظل رغبة ريال مدريد بالتعاقد معه لتدعيم صفوفه في حالة مغادرة، لوكا مودريتش.

🗣️ Mourinho on Eriksen's future at Spurs:



"I only know his contract ends at the end of the season and the conversations with Christian are private that I am not going to share.



"Every time I play him, I think he shows clearly the quality he has and he tries to help the team." pic.twitter.com/jHu6uJXv1M — Goal (@goal) December 14, 2019

وفي هذا الصدد قال مورينيو في تصريح نقلاً عن شبكة "جول" العالمية: "كريستيان إريكسن لاعب رائع، كل ما أعرفه عن كريستيان هو أن عقده ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، والمحادثات التي أجريتها معه خاصة، ولا يمكن أن أتشاركها مع أي أحد، فالنادي أكثر أهمية من اللاعبين واللاعبون أكثر أهمية مني لذلك أفعل ما بوسعي للمحافظة على مصلحة النادي".

يذكر أن أريكسن لم يجدد بعد عقده مع النادي الإنجليزي، وهناك ناديان يراقبان الوضع عن كثب، هما ريال مدريد وباريس سان جيرمان.