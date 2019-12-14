أهداف مباراة مونتيري المكسيكي والسد القطري 3-2 في مونديال الأندية... فيديو

تأهل مونتيري المكسيكي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على السد القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "جاسم بن حمد" بالدوحة العاصمة القطرية.

تقدم الضيوف "مونتيري" بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 عن طريق فانجيوني معلنا عن الهدف الأول في المباراة.

وأضاف روجيليو الهدف الثاني لمونتيري في الدقيقة 46.

وفي الشوط الثاني دخل السد بطموحات العودة للقاء مرة أخرى، وأحرز بالفعل بغداد بونجاح نجم السد القطري الهدف الأول للفريق في الدقيقة 66.

وبحث السد عن هدف التعادل للحفاظ على فرصة التأهل إلى نصف النهائي، ولكن طموحاته اصطدمت بقوة مونتيري وإصراره بهدف ثالث في الدقيقة 77 عن طريق كارلوس رودريجيز.

وأحرز عبدالكريم حسن الهدف الثاني للسد القطري في الدقيقة 89 ولكن لم يساعد الوقت السد للعودة بهدف التعادل مرة أخرى.

لينتهي اللقاء بفوز مونتيري والتأهل لنصف النهائي لمواجهة ليفربول الإنجليزي.