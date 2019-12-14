أهداف مباراة مونتيري المكسيكي والسد القطري 3-2 في مونديال الأندية... فيديو

تقدم الضيوف "مونتيري" بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 عن طريق فانجيوني معلنا عن الهدف الأول في المباراة.
فيديو : هدف #مونتيري المكسيكي يتقدم 1 - 0 على #السد عبر فانجيوني في الدقيقة 22 ..#كأس_العالم_للأندية #قطر2019 ..#ClubWC @Rayados pic.twitter.com/fhgvkmDBeE— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
وأضاف روجيليو الهدف الثاني لمونتيري في الدقيقة 46.
فيديو : هدف #مونتيري المكسيكي يتقدم 2 - 0 على #السد عبر روجيليو في الدقيقة +46 ..#كأس_العالم_للأندية #قطر2019 ..#ClubWC @Rayados pic.twitter.com/xVn7Ne5szU— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
وفي الشوط الثاني دخل السد بطموحات العودة للقاء مرة أخرى، وأحرز بالفعل بغداد بونجاح نجم السد القطري الهدف الأول للفريق في الدقيقة 66.
فيديو : هدف #السد يقلص النتيجة 1 - 2 أمام #مونتيري المكسيكي عبر بونجاح في الدقيقة 66 .. #كأس_العالم_للأندية #قطر2019 ..#ClubWC @AlsaddSC pic.twitter.com/UuZtBN7UXX— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
وبحث السد عن هدف التعادل للحفاظ على فرصة التأهل إلى نصف النهائي، ولكن طموحاته اصطدمت بقوة مونتيري وإصراره بهدف ثالث في الدقيقة 77 عن طريق كارلوس رودريجيز.
فيديو : هدف #مونتيري المكسيكي يتقدم 3 - 1 على #السد عبر كارلوس رودريغيز في الدقيقة 77 ..#كأس_العالم_للأندية #قطر2019 ..#ClubWC @Rayados pic.twitter.com/6JvPR5nO1a— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
وأحرز عبدالكريم حسن الهدف الثاني للسد القطري في الدقيقة 89 ولكن لم يساعد الوقت السد للعودة بهدف التعادل مرة أخرى.
فيديو : هدف #السد يقلص النتيجة 2 - 3 أمام #مونتيري المكسيكي عبر عبد الكريم حسن في الدقيقة 89 .. #كأس_العالم_للأندية #قطر2019 ..#ClubWC @AlsaddSC pic.twitter.com/B8dWNrEO4B— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
لينتهي اللقاء بفوز مونتيري والتأهل لنصف النهائي لمواجهة ليفربول الإنجليزي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)