أهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد 2-2 في الدوري الإسباني... فيديو

سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) خلال مواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة أنطوان غريزمان في الدقيقة 38، ولويس سواريز في الدقيقة 49، بينما سجل هدفي ريال سوسيداد ميكيل أوريازابال من ركلة جزاء في الدقيقة 12، وألكساندر إيزاك في الدقيقة 62.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما زاد سوسيداد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع.