الإيرلندي ماكغريغور يعود إلى حلبة النزال من بوابة "كاوبوي"... فيديو

أطلقت منظمة الفنون القتالية المختلطة الإعلان الرسمي في أمسية "UFC 246" التي سيعود فيها المقاتل الإيرلندي كونور ماكريغور لحلبة القتال.

نشرت منظمة الفنون القتالية على موقعها الخاص على "يوتيوب" مقطعا مصورا للنزال القادم للمقاتل الإيرلندي، في مواجهة الشخص الأكثر فوزا في تاريخ الـUFC.

حيث سيواجه ماكغريغور، الأمريكي دونالد سيرروني، الملقب بـ"كاوبوي"، هذا وسيجري النزال في 18 يناير/كانون الثاني من العام القادم.

وكان آخر نزال خاضه ماكغريغور في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما خسر أمام الروسي نورمحمدوف في مبارزة على لقب بطل الوزن الخفيف في UFC.