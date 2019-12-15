رونالدو يسجل هدفين في فوز يوفنتوس على أودينيزي... فيديو

سجل كريستيانو رونالدو هدفين قاد بهما يوفنتوس للفوز على أودينيزي 3-1 في الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

أحرز رونالدو الهدفين في الدقيقتين التاسعة و37، وأضاف ليوناردو بونوتشي الثالث في الدقيقة 45، وجاء هدف الضيوف في الدقيقة 94 عن طريق إيجناسيو بوسيتو.

بهذه النتيجة، تصدر يوفنتوس جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر المتبقي له مباراة.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري، إلى 9 محتلا المركز الرابع في قائمة الهدافين بفارق 6 أهداف عن شيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو متصدر القائمة.