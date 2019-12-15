أهداف مباراة مانشستر ستي وأرسنال 3-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق مانشستر سيتي الفوز على مضيفه أرسنال في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، بثلاثية نظيفة.

سجل أهداف السيتزن، كيفين دي بروين في الدقيقتين الثانية و40، ورحيم سترلينج من صناعة دي بروين في الدقيقة 15.

بهذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بينما يقبع أرسنال في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.