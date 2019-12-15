هدف صاروخي يحسم مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري... فيديو

واصل الأهلي تحقيق الانتصارات في الدوري المصري، بالفوز على حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة الثامنة من المسابقة.

سجل هدف المارد الأحمر، عمرو السولية من تسديدة صاروخية بعيدة المدى، في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة، واصل الأهلي احتلال صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه، مع الأخذ في الاعتبار أن الأهلي خاض مباراتين أقل.