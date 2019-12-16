مدرب ليفربول يسخر من تنظيم قطر لكأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق مونتييري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول.

وانتقد كلوب قبل سفره فريقه إلى الدوحة، في تصريحات نقلتها صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، قرار قطر بإجراء كل المباريات المتبقية في كأس العالم للأندية على إستاد خليفة الدولي.

Jürgen Klopp on Liverpool’s upcoming fixture pileup:



"We don't think about it, we think about Napoli, then Brighton, then Everton, then Bournemouth, then Salzburg, then Watford and then Qatar.”



Never change Jurgen, never change 😂😂



pic.twitter.com/BhCVGooA8T — Anfield Edition (@AnfieldEdition) November 26, 2019

​ويتبقى في كأس العالم للأندية 5 مباريات ستلعب يوم الثلاثاء لتحديد المركز الخامس، ثم دور نصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء، ونهائي كأس العالم للأندية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 21 ديسمبر/كانون الأول.

وكان من المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي على إستاد المدينة التعليمية الجديد المخصص لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، ولكن تم التراجع عن القرار لعدم جاهزية الملعب.

وانتقد كلوب إقامة كل المباريات على ملعب واحد، مشيرا إلى أن أرضية الملعب قد تتضرر بشدة بسبب ضغط المباريات، خاصة مع تزامنها بسقوط أمطار غزيرة في الدوحة.

The arrival of Liverpool players to Qatar for the Club World Cup.#LFC 🔴 pic.twitter.com/VHw63U4Imi — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) December 15, 2019

​وقال مدرب ليفربول: "أعتقد أنها تمطر هناك في قطر، هذا لا يساعد أرض الملعب التي سنلعب عليها جميعا".

وتابع ساخرا: "يبدو أنه تنظيم مبهر جدا، فالمباريات ستقام كلها على ملعب واحد، وهناك تساقط للأمطار هناك، سنرى كيف يمكن لأرضية واحدة أن تتحمل، لكن هذا الأمر يعد مشكلة كبيرة".

يذكر أن قطر تتعرض حاليا لظروف جوية استثنائية، حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية القطرية إنه يتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة حتى اليوم الاثنين.

Liverpool arrive in Qatar https://t.co/aczKfQgEl9 — Joey aponkye neba (@LiverpoolGhana3) December 15, 2019

​ورغم الأمطار حظي فريق ليفربول باستقبال استثنائي في فندق إقامته بالدوحة، حيث اصطفت الجماهير المحبة للفريق الإنجليزي أمام الفندق، ورفع عدد كبير منهم لافتات تحية للفريق ونجومه وأبرزهم المصري، محمد صلاح.

وسافر فريق ليفربول إلى الدوحة بقائمة مكونة من 20 لاعبا، غاب عنها المدافع ديجان لوفرين لإصابته بشد عضلي خلال مباراة الريدز أمام سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا، فيما انضم جيني فينالدوم للتشكيلة

Liverpool fans in Qatar outside the hotel waiting on the team to arrive 🔴👌 #LFCFamily#FIFACWC 💪💪😁pic.twitter.com/cJhDUKaUgU — Annie's Anfield 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@AnnelizaWalsh78) December 15, 2019

​رغم خروجه مصابا في مباراة ليفربول أمام واتفورد، التي انتهت بفوز الحمر بثنائية نظيفة سجلها نجم الفريق الدولي المصري، محمد صلاح.