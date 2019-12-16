قرعة دوري أبطال أوروبا... ريال مدريد وليفربول في مواجهات نارية

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر/ كانون الأول، عن مواجهات نارية يخوضها فريقا ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وجاءت قرعة دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

بروسيا دورتموند الألماني، يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريال مدريد الإسباني، يصطدم مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

​أتلانتا الإيطالي، يلعب مع فالنسيا الإسباني.

أتليتكو مدريد الإسباني، على موعد مع مواجهة حامل اللقب ليفربول الإنجليزي.

تشيلسي الإنجليزي، يواجه بايرن ميونيخ الألماني.

​أما فريق ليون الفرنسي فيلتقي يوفنتوس الإيطالي.

ويخوض توتنهام هوتسبر الإنجليزي مواجهة أمام لايبزغ الألماني.

ويلتقي برشلونة الإسباني نابولي الإيطالي.

وتقضي قواعد القرعة، بعدم مواجهة أي فريقين من دولة واحدة في هذا الدور، كما تحظر أيضا مواجهة فريقين تصدرا مجموعتيهما، أو فريقين احتلا المركز الثاني.

Round of 16 draw 🔥



Sum up your reaction with a GIF 📱#UCLdraw pic.twitter.com/fkdBCoX7v6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 16, 2019

​​كما تحظر القرعة، أيضا، مواجهة فريقين كانا في مجموعة واحدة في الدور الأول.

ومن المقرر أن تجري مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الفترة ما بين 18 فبراير/ شباط و18 مارس/ آذار 2020.