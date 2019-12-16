مدرب ليفربول: توقعت مواجهة أحد قطبي مدريد

تحدث يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مواجهة أتليتكو مدريد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

حامل اللقب يحل ضيفا على منافسه الإسباني يوم 18 فبراير/شباط، ذهابا، قبل استضافة الإياب في آنفيلد في 11 مارس/ أذار.

وقال كلوب، المتواجد في قطر لقيادة فريقه في منافسات كأس العالم للأندية، لموقع النادي: "قرعة مثيرة للاهتمام. توقعت مواجهة أحد قطبي مدريد. مدريد مكان لا نملك فيه سوى ذكريات رائعة".

Jürgen Klopp offered his reaction to #LFC's pairing with @Atleti in the last 16 of the @ChampionsLeague, predicting a ‘tough and intense’ tie for the teams... https://t.co/reSsFvK3Hm — Liverpool FC (@LFC) December 16, 2019

وكان ليفربول قد توج بلقب النسخة الماضية من دوري الأبطال أمام توتنهام هوتسبير، على نفس الملعب.

وتابع كلوب: "الأمر صعب، لكن بالنظر إلى القرعة كاملة، نجد أن هناك 5 أو 6 مباريات يمكنها أن تكون مباراة نهائية. بدون شك أي مباراة صعبة، وأعتقد أن السيد سيميوني لا يركض في منزله فرحا بمواجهة ليفربول".

وأضاف المدرب الألماني: "قضيت واحدة من أفضل ليالي حياتي في هذا الملعب. أعتقد أن هذه المواجهة هي الأقوى في دور الستة عشر، كما أنها تبرهن على الجودة الكبيرة للبطولة التي تصبح أقوى وأقوى كل عام".

وأتم كلوب: "القرعة جيدة لأن هذا هو ما يجب أن تكون عليه بطولة دوري الأبطال. لا يوجد منافس سهل في أي جولة".