داني ألفيس وزوجته عارضة الأزياء يزوران أهرامات مصر... صور

يقوم لاعب كرة القدم البرازيلي، داني ألفيس، وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة، جوانا سانز، حاليا بزيارة إلى مصر وعمل جولة في أهم معالمها السياحية.

زار لاعب كرة القدم الشهير وزوجته، منطقة أهرامات مصر، وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، بحسب بيان من وزارة الآثار المصرية.

وقال محيي الدين إن الزيارة بدأت بجولة داخل الهرم الأكبر، ثم متحف مركب خوفو، ومنطقة تمثال أبو الهول، وأبدى داني ألفيس انبهاره بعظمة الحضارة المصرية القديمة وتساءل عن كيفية بناء هرم خوفو وأوزان الأحجار الخاصه به، كما أبدى إعجابه بضخامة تمثال أبو الهول.

وأشار أشرف محي الدين إلى أنه خلال الجولة، حرص لاعب الكرة الشهير وزوجته على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهما.

يشار إلى أن المطربة الأمريكية الشهيرة، كاتي بيري، زارت مصر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، وزارت منطقة أهرامات الجيزة بصحبة خطيبها الممثل البريطاني، أورلاندو بلوم.