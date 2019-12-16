أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش 2-3 في الدوري المصري... فيديو

تعرض الزمالك لهزيمة قاسية أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

سجل ثلاثية الفريق العسكري محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير في الدقائق الثالثة و42 و58، بينما أحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد وكريم بامبو في الدقيقتين 36 و76.

بهذه النتيجة، ظل الزمالك قابعا في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.