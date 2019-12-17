قبل الكلاسيكو... ميسي يوجه نصيحة لمدرب ريال مدريد

يؤمن ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، بأن الإنجازات غير كافية في عالم كرة القدم.

وتحدث ميسي مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، على هامش لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وقال أفضل لاعب في العالم: "عندما نلعب في سانتياغو برنابيو نمتلك مساحات أكبر، ريال مدريد يهاجمنا أكثر لأنه الفريق المستضيف وجمهوره يدفعه لذلك، لهذا نظهر بشكل أفضل أمامهم".

EN DIRECTO #PremiosMARCA2019 | Otro doble premio. Leo Messi conquista una vez más el Trofeo Pichichi y el Alfredo Di Stéfano de #LaLiga. Fuimos a Barcelona a entregárselo... ¡Felicidades! https://t.co/9bDq3cBrNX pic.twitter.com/rz03C3IdvY — MARCA (@marca) December 16, 2019

وتابع ميسي: "زيدان أدرك بدون شك عند عودته، أن ثلاثية دوري أبطال أوروبا التي فاز بها لم تعد مهمة، وأن الجميع سيطالبه بالمزيد منذ يومه الأول. لاعبو ومدربو الأندية الكبيرة يدركون ذلك، نحن نتعايش مع ذلك بشكل مستمر".

وأتم الساحر الأرجنتيني: "هازارد لاعب كبير ومختلف وغير نمطي، ولكنه مختلفا عن كريستيانو رونالدو. من الصعب للغاية تعويض كريستيانو، ولكن في الوقت نفسه هازارد لاعب عظيم".