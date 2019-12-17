لاعب ليفربول يحصد جائزة جديدة

حصل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ومنتخب هولندا، على جائزة أفضل لاعب المقدمة من جمعية أنصار كرة القدم لعام 2019.

وتعد هذه الجائزة الثالثة التي يحصدها اللاعب هذا العام، عقب حصوله على جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في أوروبا.

وتفوق فان دايك على كل من رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي وسون هيونج مين مهاجم توتنهام هوتسبير وزميله في صفوف الريدز ساديو ماني.

"I’m very grateful to get this trophy, it means a lot to me."



.@LFC centre-half Virgil Van Dijk on his 2019 FSA & @BeGambleAware Men's Player of the Year Award. #LFC #YNWA #FSAawards pic.twitter.com/gvFJJbjo1b — The FSA (@WeAreTheFSA) December 16, 2019

وقال فان دايك عقب التتويج: "أنا ممتن للغاية بالحصول على الجائزة. هي تعني الكثير بالنسبة لي. شكراً للجميع على التصويت لي".

وأتم فان دايك: "أتمنى أن أتمكن من الاستمرار في فعل ما أقوم به، وأن أتطور وأتحسن وأساعد الفريق أكثر".