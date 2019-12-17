كواليس جلسة تصوير مونديال الأندية لمحمد صلاح ونجوم ليفربول... فيديو

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول في "تويتر" كواليس جلسة التصوير التي خضع لها اللاعبون ومن ضمنهم النجم المصري محمد صلاح.
It's almost matchday in Qatar 🔴— Liverpool FC (@LFC) December 17, 2019
Go behind the scenes of our shoot as the Reds prepared for the #ClubWC... 👀🎬🏆 pic.twitter.com/7lREux5hiT
ووصل فريق ليفربول، يوم الأحد، إلى قطر استعدادًا لمباراة نصف نهائي مونديال الأندية المرتقبة.
وكان المدرب يورغن كلوب قد أعلن قائمة اللاعبين المشاركين في مونديال الأندية التي تضم 20 لاعبا فقط.
ومن المقرر أن يواجه ليفربول الإنجليزي فريق مونتيري المكسيكي في نصف نهائي المونديال، غدا الأربعاء، في حين يجمع نصف النهائي الثاني بين الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي، اليوم الثلاثاء.
وتأهل مونتيري إلى تلك المرحلة من البطولة عقب فوزه على السد القطري، الأحد الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني هو أخر المتوجين ببطولة كأس العالم اللأندية، العام الماضي.
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