أهداف مباراة الترجي التونسي والسد القطري 6-2 في كأس العالم للأندية... فيديو

حصد الترجي التونسي المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2019 بانتصار تاريخي على السد القطري بنتيجة 6-2.

وسجل الليبي حمدو الهوني نفسه في تاريخ المسابقة بعدما أصبح رابع لاعب يسجل هاتريك في البطولة، في أول مشاركة للاعب ليبي بمونديال الأندية.

افتتح الهوني التسجيل في الدقيقة السادسة بمهارة رائعة داخل منطقة الجزاء ومراوغة ثنائي دفاع السد ومن ثم التسديد معلنا عن الهدف الأول.

هدف ⚽️



الليبي حمدو الهوني يفتتح التسجيل بطريقة ولا أروع!



السد 0 الترجي 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/lwbdEdtDAO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

وفي الدقيقة 12 استغل أنيس البدري خطأ فادحا من دفاع الفريق القطري وسجل الهدف الثاني من صناعة الهوني بكل سهولة.

هدف ⚽️



أنيس البدري يعزز النتيجة للفريق التونسي بعد هفوة دفاعية!



السد 0 الترجي 2#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/Vp8n88PRI2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

وفي الدقيقة 25 أضاف البدري الهدف الثالث من علامة الجزاء بعدما تعرض عبد الكريم حسن للطرد بسبب لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

هدف ⚽️



أنيس البدري يسجل الثنائية والثالث لفريقه من ركلة جزاء!



السد 0 الترجي 3#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/PteRmHqJ4J — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

الجزائري بغداد بونجاح قلص الفارق لصالح السد من علامة الجزاء في الدقيقة 32، ثم عاد الهوني وأضاف الهدف الرابع قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

هدف ⚽️



بغداد بونجاح يقلص الفارق للزعيم من ركلة جزاء جديدة!



السد 1 الترجي 3#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/VFd2fbSiQ2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

وفي الشوط الثاني قلص حسن الهيدوس النتيجة من علامة الجزاء للسد بعد ركلة جزاء حصل عليها أفضل لاعب في آسيا أكرم عفيف في الدقيقة 49.

هدف ⚽️



الليبي حمدو الهوني والرابع لبطل إفريقيا!



السد 1 الترجي 4#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/YVwCW2QQw3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

ومع محاولات السد الهجومية من أجل تدارك النتيجة والعودة في المباراة، سجل الهوني الهدف الثالث له والهاتريك في الدقيقة 74.

هدف ⚽️



ركلة جزاء للزعيم في الشوط الثاني وحسن الهيدوس يقلص النتيجة!



السد 2 الترجي 4#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/XlHNhy6Jih — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

وقبل 3 دقائق من نهاية اللقاء عزز سامح الدربالي النتيجة لصالح بطل أفريقيا بهدف سادس.

هدف ⚽️



حمدو الهوني يعود في الشوط الثاني ويسجل "هاتريك" شخصي!



السد 2 الترجي 5#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/kY4IliggNX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

ومن المقرر أن يواجه ليفربول الإنجليزي فريق مونتيري المكسيكي في نصف نهائي المونديال، غدا الأربعاء، في حين يجمع نصف النهائي الثاني بين الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي، اليوم الثلاثاء.