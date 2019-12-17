أهداف مباراة الترجي التونسي والسد القطري 6-2 في كأس العالم للأندية... فيديو

وسجل الليبي حمدو الهوني نفسه في تاريخ المسابقة بعدما أصبح رابع لاعب يسجل هاتريك في البطولة، في أول مشاركة للاعب ليبي بمونديال الأندية.
افتتح الهوني التسجيل في الدقيقة السادسة بمهارة رائعة داخل منطقة الجزاء ومراوغة ثنائي دفاع السد ومن ثم التسديد معلنا عن الهدف الأول.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
الليبي حمدو الهوني يفتتح التسجيل بطريقة ولا أروع!
السد 0 الترجي 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/lwbdEdtDAO
وفي الدقيقة 12 استغل أنيس البدري خطأ فادحا من دفاع الفريق القطري وسجل الهدف الثاني من صناعة الهوني بكل سهولة.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
أنيس البدري يعزز النتيجة للفريق التونسي بعد هفوة دفاعية!
السد 0 الترجي 2#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/Vp8n88PRI2
وفي الدقيقة 25 أضاف البدري الهدف الثالث من علامة الجزاء بعدما تعرض عبد الكريم حسن للطرد بسبب لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
أنيس البدري يسجل الثنائية والثالث لفريقه من ركلة جزاء!
السد 0 الترجي 3#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/PteRmHqJ4J
الجزائري بغداد بونجاح قلص الفارق لصالح السد من علامة الجزاء في الدقيقة 32، ثم عاد الهوني وأضاف الهدف الرابع قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
بغداد بونجاح يقلص الفارق للزعيم من ركلة جزاء جديدة!
السد 1 الترجي 3#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/VFd2fbSiQ2
وفي الشوط الثاني قلص حسن الهيدوس النتيجة من علامة الجزاء للسد بعد ركلة جزاء حصل عليها أفضل لاعب في آسيا أكرم عفيف في الدقيقة 49.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
الليبي حمدو الهوني والرابع لبطل إفريقيا!
السد 1 الترجي 4#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/YVwCW2QQw3
ومع محاولات السد الهجومية من أجل تدارك النتيجة والعودة في المباراة، سجل الهوني الهدف الثالث له والهاتريك في الدقيقة 74.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
ركلة جزاء للزعيم في الشوط الثاني وحسن الهيدوس يقلص النتيجة!
السد 2 الترجي 4#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/XlHNhy6Jih
وقبل 3 دقائق من نهاية اللقاء عزز سامح الدربالي النتيجة لصالح بطل أفريقيا بهدف سادس.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
حمدو الهوني يعود في الشوط الثاني ويسجل "هاتريك" شخصي!
السد 2 الترجي 5#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/kY4IliggNX
ومن المقرر أن يواجه ليفربول الإنجليزي فريق مونتيري المكسيكي في نصف نهائي المونديال، غدا الأربعاء، في حين يجمع نصف النهائي الثاني بين الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي، اليوم الثلاثاء.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
سامح الدربالي يشارك في المهرجان التهديفي!
السد 2 الترجي 6#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/K8rZ0LTPx5
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