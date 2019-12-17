أهداف مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي 1-3 في قبل نهائي كأس العالم للأندية... فيديو

سجل أهدف فلامنجو جورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 49، برونو هنريكي في الدقيقة 78 وعلي آل بليهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81، فيما سجل هدف الهلال الوحيد سالم الدوسري في الدقيقة 19.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
جملة تليق باسم الزعيم 💪💯
فلامنغو 0 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/9wUXscWNpV
ولعب الهلال بـ 10 لاعبين بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة لكاريلو لدخوله العنيف على لاعب فلامنجو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
جملة تكتيكية ولا أروع من الفريق البرازيلي!
فلامنغو 1 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/aue8TKOeS1
وتمكم الهلال من الوصول إلى الدور قبل النهائي بعد أن حقق فوزا على فريق الترجي بطل أفريقبا بنتيجة هدف مقابل لاشيء.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
الفريق البرازيلي يقلب الطاولة..
فلامنغو 2 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/ekqTAiF6It
وفي وقت سابق اليوم، حصد الترجي التونسي المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2019 بانتصار تاريخي على السد القطري بنتيجة 6-2.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019
البليهي بالخطأ في مرماه..
فلامنغو 3 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/vRdBEFuYpd
وبهذا الفوز يتأهل فلامنجو للمباراة النهائية يوم السبت المقبل، لملاقاة الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي والتي ستقام غدا الأربعاء.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)