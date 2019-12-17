أهداف مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي 1-3 في قبل نهائي كأس العالم للأندية... فيديو

حقق فريق فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، فوزا ساحقا على فريق الهلال السعودي بطل أسيا المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية بقطر.

سجل أهدف فلامنجو جورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 49، برونو هنريكي في الدقيقة 78 وعلي آل بليهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81، فيما سجل هدف الهلال الوحيد سالم الدوسري في الدقيقة 19.

هدف ⚽️



جملة تليق باسم الزعيم 💪💯



فلامنغو 0 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/9wUXscWNpV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

ولعب الهلال بـ 10 لاعبين بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة لكاريلو لدخوله العنيف على لاعب فلامنجو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

هدف ⚽️



جملة تكتيكية ولا أروع من الفريق البرازيلي!



فلامنغو 1 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/aue8TKOeS1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

وتمكم الهلال من الوصول إلى الدور قبل النهائي بعد أن حقق فوزا على فريق الترجي بطل أفريقبا بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

وفي وقت سابق اليوم، حصد الترجي التونسي المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2019 بانتصار تاريخي على السد القطري بنتيجة 6-2.

وبهذا الفوز يتأهل فلامنجو للمباراة النهائية يوم السبت المقبل، لملاقاة الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي والتي ستقام غدا الأربعاء.