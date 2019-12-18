نجم الأهلي السابق أحمد بلال: مصطفى محمد لاعب جيد وتصريحاتي عنه "دعابة"

قال أحمد بلال، نجم نادي الأهلي السابق، إن مصطفى محمد، لاعب نادي الزمالك، لاعب جيد، مشيرا إلى أن تصريحاته عنه مجرد "دعابة".

جاء ذلك، في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر"، قال فيها، إن مصطفى محمد، سجل هدفين، بعد تصريحاته الأخيرة، مشيرا إلى أنه طالبه فقط بالتركيز والعمل على نفسه من أجل أن يصبح مهاجم منتخب مصر في الأعوام العشرة المقبلة.

وقال اللاعب المصري السابق: "رغم أنني لم أقصد الإساءة للاعب أو التقليل منه، إلا أنني تعرضت لحملة شرسة من الجميع بسبب مصطفى محمد"، مضيفا: "راهنت أنه لن يسجل في بيراميدز".

وقال أحمد بلال: "أوجه الشكر لرئيس الزمالك مرتضى منصور"، مضيفا: "أشكر مرتضى منصور لأنه طالب الجماهير بعدم الإساءة لي خلال مباراة الزمالك وبيراميدز".

وأضاف: "أغلقت هاتفي بعد هدف مصطفى محمد، لأن الجماهير أخذت تصريحاتي على عاتقها"، مشيرا إلى أنه لم يقصد أي تقليل أو إهانة للاعب".

وقال لاعب الأهلي السابق، إنه لا يريد دور البطولة الزائفة، التي قام بها البعض بعد تصريحاته عن اللاعب مصطفى محمد، مضيفا: "أتحدى أي شخص أن يمتلك لي فيديو يسيء للاعب".

يذكر أن مصطفى محمد، سجل هدفين للزمالك، في آخر مباراتين أمام، بيراميدز وطلائع الجيش، في مسابقة الدوري المصري.