أول امرأة تهزم رجلا في كأس العالم برشق السهام... فيديو

وأقيمت المبارة اليوم، الأربعاء، ضمن بطولة العالم لرشق السهام، والمقامة في لندن من 13 ديسمبر وحتى 1 يناير.
وحظيت لقطة فوز فالون بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على حساب البطولة في "تويتر".
SHERROCK MAKES HISTORY.— PDC Darts (@OfficialPDC) December 17, 2019
Fallon Sherrock has become the first woman to win a match at the PDC World Championship.
Just look at these scenes, a history making moment for darts. pic.twitter.com/zqoOeyQLmt
وفازت فالون (25 عاما) على مواطنها، تيد إيفيتس، (22 عاما)، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة بنتيجة 3-2.
وفالون شيروك، رامية سهام بريطانية، وخامس امرأة تشارك في بطولة العالم للرجال PDC world championship، وبهذه الخطوة ضمنت مكانين للسيدات للمشاركة بين 96 لاعبا يتنافسون على اللقب كل عام.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)