أول امرأة تهزم رجلا في كأس العالم برشق السهام... فيديو

حققت البريطانية فالون شيروك، فوزا كبيرا على منافسها تيد إيفيتس، في مباراة ببطولة العالم لرشق السهام، لتكون بذلك أول امرأة تهزم رجلا في كأس العالم برمي السهام.

وأقيمت المبارة اليوم، الأربعاء، ضمن بطولة العالم لرشق السهام، والمقامة في لندن من 13 ديسمبر وحتى 1 يناير.

وحظيت لقطة فوز فالون بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على حساب البطولة في "تويتر".

SHERROCK MAKES HISTORY.



Fallon Sherrock has become the first woman to win a match at the PDC World Championship.



Just look at these scenes, a history making moment for darts. pic.twitter.com/zqoOeyQLmt — PDC Darts (@OfficialPDC) December 17, 2019

​وفازت فالون (25 عاما) على مواطنها، تيد إيفيتس، (22 عاما)، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة بنتيجة 3-2.

وفالون شيروك، رامية سهام بريطانية، وخامس امرأة تشارك في بطولة العالم للرجال PDC world championship، وبهذه الخطوة ضمنت مكانين للسيدات للمشاركة بين 96 لاعبا يتنافسون على اللقب كل عام.