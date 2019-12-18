فينغر: أرتيتا يفتقد للخبرة لكن يملك مستقبلا رائعا

‬ قال مدرب أرسنال السابق آرسين فينغر، اليوم الأربعاء، إن الإسباني مايكل أرتيتا،لا يملك "الخبرة" كمدرب وسيحتاج للمساعدة، مؤكدا أنه يملك مستقلا رائعا.

وقال فينجر "أنا مشجع لأرسنال وأساند المدرب الحالي ليونغبيرغ. عندما يتولى أرتيتا المسؤولية سأسانده".، مضيفا "أرتيتا ذكي ويملك الشغف والمعرفة لكن يونجبيرج يتمتع بنفس المواصفات أيضا". وفق وكالة "رويترز".

وأشار فينغر: "أثق في أن أرتيتا يملك مستقبلا رائعا حقا. بالتأكيد تعلم الكثير من عمله كمساعد مدرب لكن سيتعين عليه التعامل مع حقيقة عدم امتلاك الخبرة في هذا المستوى من التدريب وينبغي أن تتم إحاطته بفريق عمل جيد".

وأكد فينغر (70 عاما)، الذي رحل عن أرسنال العام الماضي، أن النادي يحتاج للتعامل بذكاء في تعاقداته مع اللاعبين وهذا لا يحتاج بالضرورة لوقت طويل من أجل استعادة الفريق لعافيته ونتائجه الجيدة.

وأضاف المدرب الفرنسي: "عندما رحلت عن النادي كان الوضع المالي قويا للغاية، وتم شراء العديد من اللاعبين، الذين لم ينجحوا في تقديم المتوقع منهم".

وأردف فينغر: " أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالوقت... التغيير يمكن أن يصبح فعالا وسريعا للغاية في حال اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بتعاقدات اللاعبين، نحن نتحدث عن نجاح ليفربول. بالطبع لديهم مدرب رائع لكن خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة تعاقدوا مع لاعبين مناسبين".

ويتصدر أرتيتا قائد أرسنال السابق، مساعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قائمة المرشحين لخلافة مواطنه أوناي إيمري في تدريب النادي اللندني بعد نشر تقارير صحفية صورا لفيناي فينكاتيشام، الرئيس التنفيذي لأرسنال، خارج منزل المدرب البالغ عمره 37 عاما في الساعات الأولى من صباح الإثنين.