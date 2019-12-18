أهداف مباراة ليفربول ومونتيري 2-1 في قبل نهائي كأس العالم للأندية... فيديو

تأهل ليفربول إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بفوز صعب على مونتيري المكسيكي (2-1) مساء اليوم الأربعاء، على ستاد خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأحرز هدفي ليفربول كل من نابي كيتا (11) وروبرتو فيرمينو (90+1)، فيما سجل روجيليو فونيس موري هدف مونتيري الوحيد في الدقيقة 14.

هدف ⚽️



أسيست ولا أروع من محمد صلاح وكيتا لا يتأخر!



مونتيري 0 ليفربول 1



البث المباشر👈 https://t.co/kFCrqfeP60#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/iHSikwDHwI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2019

وغاب عن ليفربول مجموعة من اللاعبين الأساسيين، فجلس على الدكة كل من ألكسندر أرنولد وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وشارك في خط الهجوم إلى جانب محمد صلاح كل من شيردان شاكيري وديفوك أوريجي.

هدف ⚽️



ردة فعل سريعة من الفريق المكسيكي 👀



مونتيري 1 ليفربول 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/ZioJyyHn8A — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2019

ويلتقي ليفربول مع فلامنجو البرازيلي يوم السبت القادم على كأس البطولة.

هدف ⚽️



البديل الناجح فيرمينو بالضربة القاضية في الوقت القاتل 🤙



مونتيري 1 ليفربول 2#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/KO3SJrZWMX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2019

وكان فلامنجو قد تأهل إلى النهائي أمس بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1 بعد مباراة مثيرة من الجانبين.