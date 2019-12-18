أهداف مباراة ليفربول ومونتيري 2-1 في قبل نهائي كأس العالم للأندية... فيديو

وأحرز هدفي ليفربول كل من نابي كيتا (11) وروبرتو فيرمينو (90+1)، فيما سجل روجيليو فونيس موري هدف مونتيري الوحيد في الدقيقة 14.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2019
أسيست ولا أروع من محمد صلاح وكيتا لا يتأخر!
مونتيري 0 ليفربول 1
البث المباشر👈 https://t.co/kFCrqfeP60#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/iHSikwDHwI
وغاب عن ليفربول مجموعة من اللاعبين الأساسيين، فجلس على الدكة كل من ألكسندر أرنولد وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وشارك في خط الهجوم إلى جانب محمد صلاح كل من شيردان شاكيري وديفوك أوريجي.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2019
ردة فعل سريعة من الفريق المكسيكي 👀
مونتيري 1 ليفربول 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/ZioJyyHn8A
ويلتقي ليفربول مع فلامنجو البرازيلي يوم السبت القادم على كأس البطولة.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2019
البديل الناجح فيرمينو بالضربة القاضية في الوقت القاتل 🤙
مونتيري 1 ليفربول 2#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/KO3SJrZWMX
وكان فلامنجو قد تأهل إلى النهائي أمس بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1 بعد مباراة مثيرة من الجانبين.
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