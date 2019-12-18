"رونالدو الفضائي"... أهداف مباراة يوفنتوس وسامبدوريا 2-1 في الدوري الإيطالي... فيديو

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على مستضيفه سامبدوريا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، بملعب لويجي فيراريس، في إطار لقاءات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.