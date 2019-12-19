سيرينا ويليامز تتدرب تحت إشراف تايسون... ودعوة للظهور على حلبة المصارعة... فيديو

ظهرت بطلة التنس العالمية، سيرينا ويليامز، وهي تتدرب على الملاكمة تحت إشراف الملاكم الأسطوري مايك تايسون.

وكانت المديرة التنفيذية لاتحاد WWE، ستيفاني مكمان، قد أكدت أنها على استعداد لفعل أي شيء من أجل جلب نجمة التنس سيرينا ويليامز إلى الحلبة.

وأوضحت ستيفاني أنها تريد أن يظهر الكثير من الرياضيين المذهلين على حلبات WWE.