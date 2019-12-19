ليفربول يعلن صفقة جديدة

أعلن نادي ليفربول عن التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو، لاعب سالزبورج النمساوي.

وقال اللاعب لموقع ليفربول: "كان حلمي أن أصبح لاعباً في ليفربول. أنا متحمس للغاية. اللعب في الدوري الإنجليزي كان هدفي. الآن أنا في الدوري رقم 1 على مستوى العالم".

وتابع صاحب الـ24 عاما "لم أعتقد أبداً أنني سأكون قادراً على اللعب مع ليفربول. أنا سعيد حقاً بهذا، وأنا أتطلع بشدة للمشاركة".

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1 — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019

وأتم الياباني الدولي "هدفي هو المساهمة مع الفريق في الفوز ببطولتي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".

يذكر أن مينامينو منذ عام 2015، ظهر مع سالزبورج في 199 مباراة، وسجل 64 هدفا، كما شارك مع منتخب اليابان في 22 مباراة مسجلا 11 هدفا.