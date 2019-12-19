بهدف رائع الأهلي يهزم الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري... فيديو

حقق النادي الأهلي فوزا صعبا على النادي الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة التاسعة من مباريات الدوري المصري الممتاز.