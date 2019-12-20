تعرف على صفقة ليفربول الجديدة... ومدى تأثيرها على محمد صلاح... فيديو

أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، توصله لاتفاق مع ريد بول سالزبورغ النمساوي للتعاقد مع صانع اللعب الياباني تاكومي مينامينو.

حقق مينامينو في بداياته 62 ظهوراً في دوري الدرجة الأولى الياباني مع فريق سيريزو أوساكا، حيث لعب إلى جانب النجم الأروغواياني دييغو فورلان، ولكن الفريق هبط في الموسم الأخير له، فانتقل الشاب الياباني إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي في 7 يناير 2015، بموجب عقد يمتد حتى عام 2018، مع خيار التمديد لسنة أخرى.

حقق أول ظهور أوروبي له في 26 فبراير 2015، ونجح الياباني في تقديم مستويات رائعة كان آخرها منتصف الموسم الحالي وهو ما جعل كلوب وإدارة ليفربول تسرع في التعاقد معه، خاصة مع وجود محاولات من أندية أخرى للتعاقد مع اللاعب.

It's no wonder Liverpool signed Minamino when he was THIS good against them at Anfield 👏pic.twitter.com/KQhbRvJ8R6 — Goal (@goal) December 19, 2019

​صاحب الـ24 عامًا ظهر مرتين أمام ليفربول في الموسم الحالي، لينجح في تهديد مرمى الريدز مرتين الأولى بالتسجيل والثانية بالمساهمة بهدف في مباراة انتهت بفوز بطل أوروبا بصعوبة (4-3)، ما أثار دهشة البروفيسور الألماني يورغن كلوب وقائد فريقه جوردن هندرسون، الذي سرعان ما طالبه بالتعاقد مع اللاعب.

شارك الدولي الياباني في 22 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم ليسجل تسعة أهداف ويصنع 11 تمريرة حاسمة، الأمر الذي سيكون إيجابي لتدعيم تشكيل ليفربول الهجومي خلال المواسم المقبلة، في ظل حاجة ليفربول لخيارات واسعة نتيجة ضغط المباريات القادمة للعملاق الانكليزي.

ووفقا لتقارير نشرتها مواقع متخصصة في متابعة نادي ليفربول، سيوفر اللاعب الجديد خيارات إضافية ليورغن كلوب في الهجوم، وستسمح له بمنح ثلاثي الهجوم المكون من صلاح والبرازيلي فرمينيو والسنغالي ساديو ماني فترات من الراحة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن اللاعب الياباني قد يمنح فرصة أكبر لصلاح من أجل التواجد في مركز قلب الهجوم الصريح، وهو المكان الذي أحرز منه العدد الأكبر من الأهداف.

وصرح مينامينو فور إعلان نادي ليفربول عن إتمام الصفقة "هذا حلم تحقق". كان حلمي أن أصبح لاعبا في ليفربول: "أنا متحمس للغاية لأن هذه اللحظة جاءت".

"I’m looking forward to playing at Anfield. I’m looking forward to meeting Liverpool fans at Anfield. And I would like to make good contributions to goals, assists and wins for the team. I’m looking forward to sharing the excitement with the fans." 🔴



💬 @takumina0116 pic.twitter.com/OjZvSIfAaE — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019

​وأضاف: "اللعب في الدوري الممتاز كان أحد أهدافي. كنت أفكر في حال تقدم مسيرتي كلاعب كرة قدم بسلاسة، أنه في يوم من الأيام سألعب في الدوري الممتاز. لكني لم أعتقد أبدا بأني سأتمكن من اللعب لهذا الفريق، أنا سعيد حقا بذلك".

وتحسب إيجابية كبيرة للمدرب الألماني يورغن كلوب، أنه بقي محافظا على أسلوبه العاطفي في انتقاء اللاعبين، مما يضمن الانتماء للنادي والجماهير ويحقق العلاقات القوية والمتينة بين اللاعبين والكادر الفني والإداري، في ظل عصر الاستثمار الكروي والصفقات الاستثمارية الجنونية.