رئيس ناد مصري يتهم المخابرات القطرية بتسريب عقود لاعبيه

اتهم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، المخابرات القطرية بتسريب عقود لاعبيه.

أفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي صرح بأنه لا يوجد أي تحقيقات داخل النادي على خلفية تسريب بعض عقود لاعبي الفريق الأول.

وأضاف الموقع أن "رئيس النادي كشف أن ظابطا في المخابرات القطرية، هو الذي قام بتسريب عقود اللاعبين".

وقال منصور إن "التسريب جاء بعد اختراق نظام اتحاد الكرة المصري، وأنه تحدث مع رئيس الاتحاد، عمرو الجنايني للتحقيق في الأمر منذ أسبوع".

وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أن "هناك تحقيقات في ذلك الأمر بنيابة أمن الدولة".