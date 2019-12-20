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    استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة

    الاتحاد القطري يعلن استضافة السوبر الأفريقي حتى عام 2022... صور وفيديو

    © AFP 2019 / KARIM JAAFAR
    رياضة
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    وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اتفاقية مع الاتحاد القطري لكرة القدم تقضي بأن تستضيف قطر كأس السوبر الأفريقي لثلاث سنوات مقبلة.

    ونشر الحساب الرسمي للاتحاد القطري على "تويتر" صورة لتوقيع الاتفاقية، مرافقة بتعليق "الاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني والاتحاد الأفريقي برئاسة أحمد أحمد يوقعان اتفاقية لاستضافه كأس السوبر الأفريقي في الدوحة على أن تقام النسخة المقبلة يوم 14 فبراير 2020".

    كما نشرت قنوات "الكأس" مقطع فيديو، لحمد بن خليفة بن أحمد، رئيس اتحاد الكرة القطري، وأحمد أحمد وهما يوقعان الاتفاقية سويا.

    واستضافت قطر مطلع العام الجاري كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى حينما نجح "الرجاء" المغربي بطل الكونفيدرالية بالفوز على "الترجي" التونسي بطل دوري الأبطال 2-1.

    وسيكون الفريق التونسي ضيفاً جديداً على العاصمة القطرية، بعد احتفاظه بلقب دوري الأبطال حيث سيواجه الزمالك المصري بطل الكونفيدرالية في نسختها الأخيرة، في 14 فبراير/شباط 2020.

    رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
    © AP Photo / Lobna Tarek
    رئيس الزمالك المصري يتحدى "الكاف": لن نلعب السوبر الأفريقي في قطر
    وقال الأمين العام للاتحاد القطري منصور الأنصاري عقب توقيع الاتفاقية التي حضرها أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد المحلي "بعد أن أقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، اتفقنا مع الاتحاد الأفريقي على استضافة النسخ الثلاث القادمة اعتباراً من 2020". بحسب موقع "بي إن سبورتس".

    ورداً على سؤال حول إمكانية رفض الزمالك لعب المباراة في الدوحة قال الأنصاري "لا علاقة للاتحاد القطري واللجنة المنظمة المحلية بالفرق المشاركة، واعتذار أي فريق عن عدم الحضور إلى الدوحة وعدم اللعب أمر يتعلق بالاتحاد الأفريقي وليس بالاتحاد القطري".

    وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور كان قد شدد في أكثر من مرة على رفضه خوض السوبر الأفريقي في قطر إلا إذا طالبته الدولة باللعب، ما قد يعرض القلعة البيضاء لعقوبات قاسية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

    وفي السياق، نقل موقع بوابة "أخبار اليوم" المصرية عن مصدر مسؤول، داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، قوله إن موقف القلعة البيضاء، لم يتغير بشأن خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي المقرر لها يوم 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

    وتابع المصدر، أن إدارة الزمالك قررت ترك الملف برمته للجهات المسئولة في الدولة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, كاف, الاتحاد الأفريقي لكرة القدم, كرة قدم, السوبر الأفريقي, الاتحاد القطري لكرة القدم, قطر
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