"قميص عربي"... احتفال استثنائي من كريستيانو رونالدو ورفاقه بزيارتهم إلى السعودية

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، احتفالا استثنائيا، بمناسبة زيارة كريستيانو رونالدو ورفاقه إلى العاصمة السعودية الرياض، من أجل خوض السوبر الإيطالي.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مباراة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو يوم الأحد 22 ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

واحتفى يوفنتوس بزيارته إلى السعودية، بتجهيزه قمصانا جديدة وخاصة لأعضاء الفريق، تحمل أسماء اللاعبين باللغة العربية.

#JuveLazio #SupercoppaItaliana i Bianconeri scenderanno in campo a con una maglia speciale in edizione limitata... https://t.co/jqtYtBk3Zv — CHJ (@chj1897com) December 20, 2019

​ويعد هذا الأمر سابقة تاريخية، لم ينفذها أي فريق أوروبي لكرة القدم.

وعلل البيانكونيري إجرائه الاستثنائي، بأنه "سعى لاستغلال فرصة لعبه على أرض عربية، للاحتفاء بالتراث العربي والخط العربي".

​ويظهر في القميص الجديد كتابة أسماء نجوم الفريق بخط عربي واضح، وعلى رأسهم بالطبع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويظهر من القميص أن كل رقم لاعب سيحظى بتصميم مختلف، حيث يضم كل رقم كتابة عربية لكلمة "يوفنتوس" بخط عربي مختلف عن الرقم الآخر.

🔴 OFFICIEL : La Juventus évoluera avec un floquage spécial pour #JuveLazio. Le maillot est en édition limitée en 500 exemplaires avec un prix de 250€.



📸 @La_Bianconera pic.twitter.com/UQakLpVjhP — JUVE FAN INFO FRANCE 🇫🇷 (@JuveFanInfoFR) December 20, 2019

​وأشار "يوفينتوس" إلى أن القميص هذا سيكون استثنائيا ومحدودا وسيتم طرح عدد محدود منه في الأسواق.