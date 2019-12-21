هل هي بداية النهاية... هبوط قيمة نيمار السوقية

شهدت القيمة السوقية لأغلى صفقة انتقال في عالم كرة القدم، والتي كان بطلها البرازيلي نيمار، هبوطا للمرة الأولى بمقدار 20 مليون يورو.

سجلت القيمة السوقية للبرازيلي الدولي نيمار، نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هبوطا وذلك للمرة الأولى في مشواره الكروي، وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" الألماني.

وبحسب الموقع فإن قيمة اللاعب البرازيلي كانت في صعود دائم منذ أن كان في صفوف سانتوس البرازيلي، قبل انتقاله لبرشلونة الإسباني ومنه إلى فريق العاصمة الفرنسية، ليصل لأعلى قيمة ليبلغ حاجز الـ180 مليون يورو.

لتصبح قيمته السوقية الجديدة بحسب الموقع الألماني حوالي 160 مليون يورو، بتراجع 20 مليون يورو، ليشاركه في المرتبة الثانية الإنجليزي رحيم ستيرلينج، ويتصدر قمة الترتيب الفرنسي، مبابي بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو.

يذكر بأن نادي برشلونة الإسباني حاول إعادة البرازيلي إلى صفوفه في صيف العام الحالي إلى أن محاولاته بائت بالفشل نظرا للمبلغ الكبير الذي طلبه النادي الباريسي.