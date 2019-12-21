28 سنة... ريال مدريد يحقق رقما قياسيا

نجح فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد في تحقيق رقم قياسي لم يصل إليه منذ 28 عاما، وذلك بعد تعادله سلبيا بدون أهداف في مباراة "الكلاسيكو" التي جمعته مع غريمه التقليدي برشلونة.

النادي المدريدي وبعد مضي 17 جولة من عمر الدوري الإسباني، تلقت شباكه 12 هدفا فقط، وهو أفضل رقم حققه النادي منذ 28 عاما.

وذكر موقع أوول فوتبول أن المرة الأخيرة التي سجل فيها ريال مدريد مثل هذا الرقم كان في موسم 1991-1992.

هذا ويتقاسم الغريمان برشلونة وريال مدريد صدارة الدوري المحلي برصيد 36 نقطة، لكن برشلونة يتقدم بفارق الأهداف.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تنتهي فيها مباراة "كلاسيكو" بدون أهداف في الدوري الإسباني منذ 17 عاما، وتحديدا منذ الـ22 نوفمبر من العام 2002، في مباراة الدور الأول لموسم 2002-2003 والتي أقيمت أيضا على نفس الملعب، بحسب مانقل موقع "آس" الإسباني.

وأثارت مباراة "الكلاسيكو" كثيرا من الجدل بسبب قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.