مورينيو: أنشيلوتي خسر مباريات أكثر مني ولكنه استحق آرسنال أكثر

انتقد المدير الفني لتوتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو قرار تعيين تيتا مدربا لآرسنال، قائلا إن الأمور لا تقاس بعدد الهزائم وإنما بعدد الانتصارات.

وقال مورينيو حسب مانشرته صحيفتي ميرور وتيلغراف "أن كارلو أنشيلوتي هو الأولى بهذه الوظيفة".

ونوه إلى أن " ما يدعو للضحك هو أنه منذ سنوات كان أفضل المدربين هم الرجال الذين حققوا المزيد من الانتصارات، والآن الأفضل هو الرجل الذي حقق أقل عدد من الهزائمط.

وأضاف "لأن أنشيلوتي خسر 200 مباراة لم يتم اختياره، علماً أنه يمتلك ثلاث بطولات للأبطال وفاز بالدوري الإيطالي والفرنسي والإنجليزي، وغيرها من الكؤوس".

وأشار إلى أنه أفضل بقليل من أنشيلوتي لأنه لم يخسر إلا 150-180 مباراة.

وأكمل قائلاً: "أعتقد أن الأمر لم يعد يتعلق بالعدد الذي فزت به، بل بالمباريات التي لم تخسرها، ربما يكون أفضل المدربين عند بعض الفرق هم المدربين الذين لم يخسروا بعد، حتى لو لم يخوضوا أي مباراة" (في إشارة إلى اختيار أرتيتا من قبل إدرة آرسنال).

وختم مورينيو: "أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يمكنني فهمه هو أنهم ينظرون إلى السير الذاتية، فالأفضل هو الذي لايمتلك خسارات" .

وكان فريق آرسنال الإنجليزي قد عين أرتيتا لخلافة أوناي إيمري المقال بسبب سوء نتائج الفريق.

يذكر أن هذه هي التجربة الأولى لأرتيتا كمدرب إذ لم يسبق له أن تولى من قبل تدريب أي نادي، حيث أمضى ثلاثة مواسم في مانشستر سيتي يعمل تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.