تعاون بين قطر وإيران بشأن استضافة كأس العالم 2022

ناقش رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، في لقائه اليوم السبت بالدوحة بنظيره القطري حمد بن خليفة آل ثاني، سبل التعاون الثنائي فيما يخص إقامة كأس العام لكرة القدم 2022.

وجاء اللقاء الثنائي، على هامش مباريات كأس العالم للأندية 2019 الذي تستضيفه الدوحة حاليا، وفقا لما نشرته وكالة "إرنا".

وأكد رئيسا الاتحادين الإيراني والقطري، على ضرورة الالتزام بالاتفاقية الموقعة خلال العام الماضي، وتوسيع ومواصلة التعاون بين الجانبين، بما يشمل استضافة قطر لمونديال 2020.

Meet Dr. Saud , the mastermind behind the cooling technologies of #Qatar2022 stadiums. ❄️ pic.twitter.com/Dw5RZqR8pb — Road to 2022 (@roadto2022) December 17, 2019

وحرص مهدي تاج على تثمين ما قام به الاتحاد القطري على مستوى استضافته للمنتخب الإيراني خلال المباريات الدولية.

يذكر أنه من المقرر ان تقام نهائيات كأس العالم 2020، خلال الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.