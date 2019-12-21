تأجيل زيارة كريم بنزيما إلى الجزائر

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، عن تأجيل زيارة النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الجزائر.

وأوضح "بيراف" أن تأجيل زيارة مهاجم الديوك، جاء بسبب التزاماته مع فريقه "ريال مدريد" الإسباني، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وكان من المنتظر أن يزور كريم بنزيما، الجزائر في 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من أجل حصوله على وسام الاستحقاق من طرف اللجنة الأولمبية الجزائرية.

وقررت اللجنة الأولمبية الجزائرية، منح مهاجم "ريال مدريد" الإسباني لكرة القدم، الفرنسي كريم بنزيما، وسام الاستحقاق الأولمبي.

وذكرت اللجنة في بيان لها، الأربعاء، أن أعضاء مكتبها التنفيذي وافقوا بالإجماع على منح بنزيما، وسام الاستحقاق الأولمبي، إلى جانب إثنين من الصحفيين.

ولم تكشف اللجنة عن الطريقة التي سيتم بها تكريم بنزيما، أو تاريخ إقامة هذا الحفل.