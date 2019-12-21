مونتيري المكسيكي يهزم الهلال السعودي ويحصد برونزية كأس العالم للأندية... فيديو

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ليتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسمها مونتيري لصالحه.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
البرازيلي إدواردو يسجل الأول للزعيم السعودي برأسية ولا أروع!
مونتيري 0 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/Aamhl5QTOT
وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بهدف للهلال في الدقيقة 35 ثم تعادل ارتورو جونزاليس لمونتيري في الدقيقة 55 قبل أن يضيف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني لمونتيري في الدقيقة 60 لكن البديل الفرنسي بافتيمبي جوميز أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 66.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
غونزاليس يعادل الكفة للفريق المكسيكي من رأسية جديدة!
مونتيري 1 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/5kQgNgOslz
وكان مونتيري، الذي يخوض البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، استهل مسيرته في البطولة بفوز صعب على السد القطري في الدور الثاني للبطولة بنتيجة 3-2.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
العرض المكسيكي يتواصل والهدف الثاني يأتي سريعاً!
مونتيري 2 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/HioFdDe0aN
بينما الهلال استهل مسيرته في البطولة بفوز ثمين على الترجي التونسي في الدور الثاني للبطولة بنتيجة 1-0، فيما خسر المباراة الثانية له بالبطولة أمام فلامنجو البرازيلي في الدور قبل النهائي بنتيجة 3-1.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
ومن غيره.. البديل غوميز يعادل الكفة للزعيم!
مونتيري 2 الهلال 2#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/yFeX3hmLLG
وأهدر الهلال بذلك فرصة ثمينة، كان سيصبح من خلالها ثالث فريق عربي يحرز المركز الثالث في مونديال الأندية بعد الأهلي المصري في 2006 والسد القطري في 2011.
استحي انتقد لاعبين #الهلال وهم خاسرين المركز الثالث بالعالم بركلات الجزاء ياوجه أستح— محمد الحايك (@mhk3421) December 21, 2019
كاس العالم للاندية | ركلات ترجيح مباراة تحديد المركز الثالث :#الهلال_السعودي_مونتيري المكسيكي
* الهلال يخسر المركز الثالث HD pic.twitter.com/NTn3boYoqH
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