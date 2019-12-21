مونتيري المكسيكي يهزم الهلال السعودي ويحصد برونزية كأس العالم للأندية... فيديو

حصد فريق مونتيري المكسيكي برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر بعد الفوز على الهلال السعودي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ليتم الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسمها مونتيري لصالحه.

هدف ⚽️



البرازيلي إدواردو يسجل الأول للزعيم السعودي برأسية ولا أروع!



مونتيري 0 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/Aamhl5QTOT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019

وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بهدف للهلال في الدقيقة 35 ثم تعادل ارتورو جونزاليس لمونتيري في الدقيقة 55 قبل أن يضيف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني لمونتيري في الدقيقة 60 لكن البديل الفرنسي بافتيمبي جوميز أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 66.

هدف ⚽️



غونزاليس يعادل الكفة للفريق المكسيكي من رأسية جديدة!



مونتيري 1 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/5kQgNgOslz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019

وكان مونتيري، الذي يخوض البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، استهل مسيرته في البطولة بفوز صعب على السد القطري في الدور الثاني للبطولة بنتيجة 3-2.

هدف ⚽️



العرض المكسيكي يتواصل والهدف الثاني يأتي سريعاً!



مونتيري 2 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/HioFdDe0aN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019

بينما الهلال استهل مسيرته في البطولة بفوز ثمين على الترجي التونسي في الدور الثاني للبطولة بنتيجة 1-0، فيما خسر المباراة الثانية له بالبطولة أمام فلامنجو البرازيلي في الدور قبل النهائي بنتيجة 3-1.

هدف ⚽️



ومن غيره.. البديل غوميز يعادل الكفة للزعيم!



مونتيري 2 الهلال 2#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/yFeX3hmLLG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019

وأهدر الهلال بذلك فرصة ثمينة، كان سيصبح من خلالها ثالث فريق عربي يحرز المركز الثالث في مونديال الأندية بعد الأهلي المصري في 2006 والسد القطري في 2011.